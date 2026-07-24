Enna, “La Bambina che parlava alla luna”: Rosario Colianni racconta i sogni e la memoria degli anni Sessanta

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Con “La Bambina che parlava alla luna – Sogni nei mitici anni Sessanta”, il medico e scrittore ennese Rosario Colianni firma un’opera intensa e delicata, pubblicata da Susil Edizioni, che conduce il lettore in un viaggio emozionante attraverso uno dei periodi più significativi della storia italiana.

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Con uno stile limpido e coinvolgente, l’autore rievoca gli anni del boom economico attraverso gli occhi di Marietta, una bambina capace di osservare il mondo con innocenza e stupore. È il racconto di un’epoca in cui, nonostante le difficoltà economiche, la solidarietà, i legami familiari e la forza dei sogni rappresentavano una ricchezza autentica.

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Tra cortili animati dai giochi dei bambini, partenze verso terre lontane in cerca di un futuro migliore e l’arrivo della televisione, simbolo di una modernità che iniziava a entrare nelle case degli italiani, Colianni restituisce con sensibilità l’atmosfera di un tempo che continua a vivere nella memoria collettiva.

La luna, silenziosa confidente della piccola protagonista, diventa il filo conduttore dell’intero racconto: un simbolo della capacità di sognare e della necessità di custodire quei desideri che rendono ogni esistenza più ricca e autentica. Il messaggio del libro è semplice ma profondo: non smettere mai di credere nei propri sogni, anche quando la vita sembra volerli mettere in ombra.

“La Bambina che parlava alla luna” è un’opera che unisce memoria, emozione e riflessione, capace di parlare sia a chi quegli anni li ha vissuti, sia alle nuove generazioni, offrendo uno spaccato di un’Italia fatta di sacrifici, speranze e valori che meritano di essere tramandati.

Il volume è disponibile senza spese di spedizione su Amazon e sul sito della casa editrice Susil Edizioni. Ad Enna è inoltre reperibile presso l’edicola di Francesco Monaco, in Viale Diaz.