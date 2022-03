Enna: l’8 marzo screening mammografico gratuito all’Umberto I

“Se hai tra i 50 e i 69 anni, fatti un regalo: ti diamo la possibilità di fare la mammografia giorno 8 marzo dalle 8 alle 17”. Il servizio di screening mammografico, diretto dalla dott.ssa Teresa Bizzini, e il centro gestionale screening, la cui responsabile è la dottoressa Ornella Blanca, con i loro staff, in sinergia con il centro di riferimento regionale della senologia, si rivolgono direttamente alle donne per invitarle a sottoporsi gratuitamente alla mammografia.

Lo screening mammografico proposto è rivolto alle donne tra 50 e 69 anni. Per prenotare è possibile chiamare i numeri 800.404960 o 334.1159849 e, comunque, le prenotazioni, in tale giorno, potranno essere effettuate anche in loco. Le prenotazioni in soprannumero saranno distribuite nei giorni successivi secondo il calendario a disposizione del servizio.

“Attenzione, cura e prevenzione: anche nella giornata dell’8 marzo sottolineiamo il nostro impegno quotidiano verso la comunità che ci ha permesso di raggiungere buoni frutti, proiezione di quello crescente che garantiremo per il futuro”, dichiarano Teresa Bizzini e Ornella Blanca.