Enna: “Kore Siciliae”, sabato dedicato a bambini e degustazioni

“Kore Siciliae. Storie di aziende e territori” dedicherà la mattinata di sabato ai corretti stili di vita in particolare delle fasce adolescenziali. L’iniziativa, curata dal Comitato territoriale Uisp presieduto da Riccardo Caccamo in collaborazione con la nutrizionista Sandra Greco, coinvolge i giovanissimi per informare con un linguaggio semplice sull’importanza del mangiare bene a partire dalla merenda. A seguire le operatrici sportive dell’Uisp faranno eseguire ai bambini dei giochi finalizzati ad attività motoria propedeutica di base.

Nel pomeriggio incontri con le aziende del Consorzio Sapori di Demetra, presentazioni, degustazioni guidate dei loro prodotti, masterclass.

Alle 16:00 Michele Barbano presenta le attività di Officina AgroCulturale Cafeci con una degustazione guidata del suo miele. Alle 17:00 presentazione delle aziende del settore ristorazione, ricettività e servizi turistici socie del Consorzio Sapori di Demetra. Alle 17:30 Paolo Cancillieri presenta i suoi prodotti da forno del Panificio Europa con una degustazione guidata. Alle 18:30 è la volta di Luigi Faraci con la presentazione dell’azienda e la degustazione guidata dei prodotti caseari di Tenuta Bubudello. Conclusione alle 19:30 con una Masterclass “Botanical spirits & Co” a cura di Dario Rinaldi.