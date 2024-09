Enna: “Kore Siciliae”, gli appuntamenti di giovedì

PUBBLICITÀ

Inizia oggi “Kore Siciliae. Storie di imprese e territori”, manifestazione che si articolerà ad Enna fino al 23 settembre in tante iniziative, proiezioni e incontri con la partecipazione di esperti, docenti universitari, amministratori e personalità politiche.

Primo appuntamento oggi, giovedì 19 settembre, alle ore 18:00 con il Talk La Pizza racconta imprese e territori nello Spazio Kore installato per l’occasione in piazza Umberto I, nel centro di Enna alta, dove in contemporanea si svolgerà negli stessi giorni il Pizza Enna Fest.

Organizza il Consorzio Sapori di Demetra, promosso da C.N.A. Enna, che raggruppa oltre 50 piccole imprese del territorio nell’ambito di un progetto di sviluppo sostenibile finanziato con fondi europei da un bando del Rocca di Cerere Geopark, l’unico al mondo consacrato al nome della Dea del grano e della fecondità, il cui mito è legato da millenni al più importante alimento dell’umanità, per intraprendere azioni mirate a costruire condizioni favorevoli allo sviluppo dei piccoli imprenditori locali e alla nascita di ulteriori imprese votate all’innovazione, promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e nuove fonti di reddito, promuovere e commercializzare nei mercati i prodotti agroalimentari dell’area e il loro valore salutistico e nutraceutico certificato, per la prima volta in Sicilia, dal marchio Geofood.

Non mancano nel programma degustazioni e masterclass, la prima delle quali dal titolo L’olio di Kore, curata da Silvia Turco, esperta e agricoltrice di punta del territorio, vicepresidente del Consorzio organizzatore, si terrà venerdì.

Nella stessa giornata, alle ore 18:00, un’iniziativa finalizzata a presentare al pubblico i risultati raggiunti dal Consorzio con il progetto Kore Siciliae e la presentazione degli strumenti operativi costruiti, primo tra tutti il sito web www.koresiciliae-e.it, vera e propria vetrina dei prodotti a marchio. Al Talk “Kore Siciliae. Storie di imprese e territori” partecipano, tra gli altri, la Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Luisa Lantieri e il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana Dario Cartabellotta.

Nel programma anche la proiezione di due interessanti documentari: I pastori della Balma del regista Alessandro Ingaria e Watermark – l’acqua è il bene più prezioso di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky.