Enna: “Kore Siciliae”, giovedì si parla di moda del cibo

Prosegue a Enna “Kore Siciliae. Storie di aziende e territori”, cinque giorni ricchi di incontri, laboratori, degustazioni guidate dei prodotti del Consorzio Sapori di Demetra, che organizza la manifestazione nel centro storico della città, intorno al Palatenda installato per l’occasione in piazza Umberto I.

Giovedì alle 18 si parla di moda del cibo nel talk “Gastromania: ieri oggi e domani” con Gianfranco Marrone, professore di semiotica Università di Palermo; Gianluca Burgio, professore di progettazione architettonica Università Kore; Francesco Mangiapane, ricercatore in semiotica Università di Palermo. Interviene Tindaro Germanelli, segretario CNA Sicilia Agroalimentare.

Siamo stati invasi dalla moda del cibo: tutti in qualche modo ci siamo sentiti coinvolti da interessi gastronomici che hanno trasformato il nostro modo di mangiare, di cucinare, di parlare di cibo e hanno cambiato perfino il nostro modo di produrre immagini di pietanze: siamo stati immersi, fino ad ora, in una sorta di “Master Chef” globale, in cui ognuno di noi ha recitato la sua parte. Il cibo sofisticato e tecnicamente elaborato e le conoscenze eno-gastronomiche hanno fanno tendenza e creato una sensibilità diffusa che è diventata, appunto, una moda. Oggi è ancora così? Dove si stanno spostando le tendenze gastronomiche? Non saranno forse le aree interne che raccolgono dai centri maggiori il testimone di una consapevolezza diversa verso il cibo e che costruiscono una moda nuova e differente? E come sono strutturati questi territori, come configurano il paesaggio entro il quale si produce il cibo e le nuove “gastromanie”?

Conduce Antonio Gerbino, giornalista dell’Associazione “La palma e l’ulivo”.

Il pomeriggio inizia alle 15:30 con la presentazione di due aziende del Consorzio Sapori di Demetra, Caseificio Raja e Villa Gerace Azienda bio & Agricampeggio, e la degustazione guidata dei loro prodotti.

Alle 20:30 laboratorio artigianale-artistico di realizzazione dei “furrizzi” a cura di Angelo Scalzo de “La Bottega del restauro” in collaborazione con Silvia Turco, anche loro soci del Consorzio Sapori di Demetra.