Enna: “Kore Siciliae”, domenica il concerto di Erica Boschiero

Si conclude domenica a Enna con un concerto della cantautrice Erica Boschiero dal titolo Respira in piazza Umberto I alle 20:30 “Kore Siciliae. Storie di aziende e territori”.

Lo spettacolo conclude cinque giorni ricchi di incontri, laboratori, degustazioni guidate dei prodotti del Consorzio Sapori di Demetra, evento sponsorizzato dalla Cooperativa Logos. Servizi per lo sviluppo, partner dell’intero progetto.

Erica Boschiero, cantautrice veneta, vincitrice di numerosi premi nazionali per musica d’autore, ha tenuto concerti in Islanda, Norvegia, Francia, Germania, Svizzera, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, Repubblica Ceca, Nepal e Kazakhstan. Ha suonato per Emergency, per Amnesty International (al DOX di Praga e al Palais Chaillot di Parigi per il “Human Rights Defensors World Summit”), per la Marcia della Pace Perugia-Assisi di cui ha scritto l’inno nel 2018, per Legambiente, per il movimento Se non ora quando, per i Fridays For Future e in molte altre occasioni di rilevanza sociale. Ha in attivo quattro album e porta in scena spettacoli che vedono la sua musica dialogare con il teatro, il disegno dal vivo e la divulgazione scientifica.

Ha aperto concerti e duettato con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Mariella Nava e Maria Pia De Vito.

Nel 2022 il suo ultimo album, “Respira”, è nella cinquina dei migliori album in assoluto per il Premio Tenco.

Si esibirà con brani di cui è autrice e compositrice accompagnandosi con la chitarra acustica insieme a Sergio Marchesini alla fisarmonica e Enrico Milani al violoncello. Il concerto ci regala uno spaccato del presente, dalle cui crepe si intravede la luce di qualcosa di nuovo. Qualcosa a cui si approda solo attraversando il buio, imparando a restare fermi, riscoprendo l’atto del respirare e del prendersi cura, per poi muoversi in una direzione nuova, nella costruzione collettiva di un’ideale “città della gioia”. Un camminare che fa dell’amore e della cura il paradigma principe.

“Tra le molte espressioni cantautorali femminili d’Italia, quella di Erica Boschiero è particolarmente felice. L’ispirazione è rappresentata da flora e fauna con cui l’essere umano si deve rapportare, anzi, respirare. All’aspetto creativo infine aggiungiamo quello dell’interprete: la voce affascinante e la tecnica chitarristica fanno di Erica Boschiero una perfetta folksinger” ha scritto Michele Manzotti sul quotidiano La Nazione.