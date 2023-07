Enna: Kore, formazione specialistica internazionale per gli studenti di scienze motorie

Una dottoranda di ricerca e cinque tra studentesse e studenti dei corsi di Scienze Motorie dell’Università di Enna sono stati selezionati per prendere parte ad un corso di specializzazione internazionale dal titolo “Physical activity, exercise, physical fitness and health promotion, evaluation and monitoring” promosso dalle Università di Porto, Lubiana e Castilla-La Mancha.

PUBBLICITÀ

Il percorso formativo è stato organizzato nell’ambito del programma ERASMUS+, ha la durata di 8 settimane complessive e prevede una parte di formazione a distanza e una parte di formazione pratica in presenza, della durata di 10 giorni, presso l’Università di Porto. In questo periodo che gli studenti dell’Università di Enna stanno trascorrendo in Portogallo si stanno confrontando con l’applicazione di protocolli motorio-sportivi e con l’uso di strumenti tecnologici per il monitoraggio e valutazione dell’attività motoria e dell’esercizio fisico, anche applicando questi aspetti a discipline molto tecniche, come Surf, Diving, JumpFit e Indoor Climbing.

PUBBLICITÀ

Il Prof. Francesco Sgrò dell’Università di Enna, che insieme all’ufficio relazioni internazionali dell’Ateneo sta supervisionando tutto il percorso degli studenti e delle studentesse coinvolte, ritiene che questa esperienza rappresenti per loro una occasione di formazione tecnica eccezionale, arricchita dall’opportunità di confrontarsi e studiare con colleghe e colleghi di altre nazioni europee e non solo.

“I feedback che arrivano dal Portogallo sono molto positivi. Ci auspichiamo – continua Sgrò – che tanti altri studenti e altre studentesse dei nostri corsi di laurea potranno avere in futuro la stessa voglia di mettersi in gioco mostrata dai loro colleghi, con la certezza che queste esperienze rappresentano per il loro futuro di chinesiologi sicuramente una marcia in più”.

Con questa consapevolezza, l’Università Kore sta lavorando molto per potenziare le relazioni con le Università straniere e per ampliare le opportunità di formazione all’estero, così da offrire ai propri studenti un percorso di studi universitario fortemente orientato al contesto internazionale di riferimento di ogni corso di laurea.