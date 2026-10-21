Enna, Kore e Asp portano al Congresso SIMFER l’esperienza dell’Umberto I

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La Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università Kore di Enna ha partecipato al Congresso Nazionale SIMFER di Torino, presentando un lavoro nato dalla collaborazione tra i reparti di Riabilitazione e Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Enna.

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Il contributo ha illustrato l’esperienza sviluppata attraverso la collaborazione tra ASP di Enna e Università Kore, con il coinvolgimento dei professionisti sanitari e dei medici specializzandi.

Al centro del lavoro presentato al congresso, il rapporto tra attività ospedaliera, formazione universitaria e territorio, con particolare riferimento al confronto tra le diverse competenze impegnate nei percorsi di riabilitazione.

La partecipazione all’appuntamento nazionale ha rappresentato anche un’occasione per portare l’esperienza ennese nel confronto scientifico sulla Medicina Fisica e Riabilitativa.