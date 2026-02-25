Enna, Kore: concluso il progetto INSULANDER sulla comunicazione del rischio nelle isole

PUBBLICITÀ

Si è concluso con l’evento finale del progetto PRIN-PNRR “INSULANDER – Investigating the Strategic Role of Communication for Resilient Islands Coping Disaster Risk Management”, coordinato dal Prof. Alessandro Lovari dell’Università degli Studi di Cagliari e sviluppato con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Il progetto ha approfondito il ruolo strategico della comunicazione del rischio nei contesti insulari, con particolare riferimento a Sicilia e Sardegna, territori caratterizzati da specifiche vulnerabilità ambientali, geografiche e socio-territoriali, oggi ulteriormente accentuate dall’intensificazione degli eventi climatici estremi.

Particolarmente significativa la partecipazione del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha aperto i lavori del tavolo tecnico con un significativo videomessaggio istituzionale, sottolineando l’importanza della prevenzione e della diffusione di una solida cultura del rischio.

Nel corso dell’incontro il Ministro ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro scientifico svolto nell’ambito del progetto dalle due università (Cagliari ed Enna), chiedendo al Prof. Claudio Gambino, nella sua duplice veste di consulente del Ministro e componente del team di ricerca INSULANDER, di portare l’esito di 3 anni di ricerca scientifica e le relative linee guida elaborate all’attenzione del Ministero della Protezione Civile, al fine di valutarne possibili sviluppi e applicazioni su scala nazionale.

Alla tavola rotonda conclusiva hanno partecipato il Capo nazionale della Comunicazione della Protezione Civile, Francesco Demilito, e i Direttori dei Dipartimenti regionali della Protezione Civile di Sicilia e Sardegna, Cocina e Merella, coordinati dalla giornalista Chiara Bianchini. Presente anche Yijing Wang, Full Professor della Erasmus University di Rotterdam. Un confronto che ha posto in dialogo ricerca accademica, istituzioni e sistema operativo della gestione delle emergenze. Per l’Università Kore sono intervenuti i Professori Adriano Schimmenti, Elisa Rita Ferrari e Claudio Gambino, che hanno illustrato i principali risultati scientifici del progetto, evidenziando la centralità della dimensione geografica dell’insularità, della percezione sociale del rischio e del ruolo della comunicazione istituzionale nella costruzione della resilienza territoriale.

Tra gli esiti più rilevanti del contributo del gruppo di ricerca ennese vi è l’elaborazione di linee guida operative per la comunicazione del rischio nei contesti insulari, sviluppate attraverso un approccio interdisciplinare che integra competenze sociologiche, geografiche, demografiche, economiche e comunicative. Tali linee guida saranno diffuse tra i sindaci della Sicilia e della Sardegna, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, migliorare il coordinamento comunicativo nelle emergenze e promuovere una più diffusa cultura del rispetto e della conoscenza del territorio.

«Questo progetto dimostra come la ricerca universitaria possa tradursi in strumenti concreti per la sicurezza dei territori e per il rafforzamento della cultura della prevenzione», ha dichiarato il Prof. Claudio Gambino e «il coinvolgimento diretto del Ministro rappresenta un importante riconoscimento scientifico e istituzionale rispetto al lavoro svolto».