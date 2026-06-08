Enna, Kiwanis Club: successo per la giornata su comunicazione e leadership

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Formazione, crescita associativa e scambio di esperienze al centro dell’evento organizzato dal Kiwanis Club Enna. Sabato scorso, presso l’Hotel Garden di Pergusa, il Club ha tenuto una giornata di approfondimento dedicata ai temi della comunicazione e della leadership, rivolta a soci e dirigenti.

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L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto su competenze strategiche per la gestione delle attività associative e la realizzazione di progetti di servizio al territorio.

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A guidare i lavori sono stati due relatori d’eccezione: Sabina Braschi, componente del Comitato Training e Leadership Education del Kiwanis International, e Michele Calandra, amico e socio del Club, consulente business e life coach di Integra Corporate. Attraverso una combinazione di interventi teorici ed esercitazioni pratiche, i partecipanti hanno approfondito temi quali la comunicazione efficace, l’ascolto attivo, la gestione delle relazioni interpersonali, la leadership partecipativa e il coordinamento efficace dei gruppi di lavoro.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle strategie per aumentare il coinvolgimento dei soci e alla definizione di obiettivi condivisi, considerati elementi chiave per rafforzare l’impatto dell’azione associativa. La partecipazione dei soci ha confermato il vivo interesse dei presenti verso percorsi formativi di questo tipo.

La giornata si è conclusa con un confronto finale che ha ribadito l’importanza della collaborazione, della comunicazione chiara e di una leadership inclusiva, valori cardine del Kiwanis per rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità locale.

Con questa iniziativa il Kiwanis Club Enna conferma il suo impegno nella formazione continua dei soci, ritenuta strumento essenziale per elevare la qualità dell’attività associativa e rafforzare il servizio a favore della collettività.