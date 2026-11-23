Enna, karting: 52 piloti al Trofeo Arena Speed Challenge

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Cinquantadue piloti in pista, tanti appassionati lungo il tracciato e un’atmosfera di entusiasmo che ha accompagnato l’intera giornata. Il Trofeo Arena SPEED CHALLENGE, ospitato ieri al Kartodromo Gilles Villeneuve di Pergusa, ha fatto incontrare generazioni diverse attorno a una passione comune: quella per il karting.

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Dai più piccoli agli adulti, la manifestazione ha offerto a tutti la possibilità di vivere da protagonisti l’esperienza della pista, tra motori accesi, emozioni e momenti di condivisione. A rendere ancora più significativa la partecipazione, la presenza di piloti arrivati anche da fuori provincia, segno dell’interesse che questa disciplina continua a suscitare ben oltre i confini del territorio ennese.

A fare da cornice alle attività sportive, un pubblico numeroso, composto da famiglie, amici e semplici curiosi, che ha contribuito a trasformare l’appuntamento in una vera giornata di festa. Complice anche il bel tempo, il programma si è svolto regolarmente, consentendo ai partecipanti di trascorrere diverse ore in pista e ai visitatori di conoscere più da vicino il mondo del karting.

Non sono mancati i momenti di convivialità, grazie alla presenza di Sciauru – Street Sud Truck, che ha accompagnato la giornata con le sue proposte di street food e bevande.

A raccontare la manifestazione anche le immagini realizzate da Ettore Amico, che con il suo obiettivo ha immortalato i momenti più intensi, i protagonisti e l’atmosfera vissuta al kartodromo. A lui va il ringraziamento degli organizzatori per aver contribuito a custodire, attraverso la fotografia, il ricordo di questa giornata.

Soddisfazione da parte degli organizzatori, che guardano alla partecipazione registrata come a uno stimolo per proseguire nel percorso intrapreso: “Vedere 52 piloti prendere parte a questa iniziativa, molti dei quali arrivati anche da altre province, e ritrovare così tante persone attorno alla pista è stata una grande soddisfazione. Ma ciò che ci rende particolarmente felici è aver visto bambini, adulti e famiglie condividere lo stesso entusiasmo. Era proprio questo lo spirito con cui abbiamo immaginato il Trofeo Arena SPEED CHALLENGE: creare un’occasione per stare insieme, vivere la passione per i motori e far conoscere il karting anche a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Per noi è importante anche ciò che una giornata come questa può rappresentare per Pergusa e per il territorio ennese. Richiamare persone da altre province significa far conoscere i nostri impianti, le attività che si svolgono qui e le realtà che contribuiscono alla vitalità del territorio. Vogliamo che il Kartodromo Gilles Villeneuve sia sempre più un luogo aperto, capace di accogliere gli appassionati, avvicinare i giovani allo sport e creare occasioni di incontro. Ringraziamo tutti i partecipanti, le famiglie, il pubblico e quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. L’entusiasmo che abbiamo respirato domenica è la motivazione più bella per continuare a proporre nuove iniziative e far crescere questa realtà sportiva”.