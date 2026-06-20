Enna: Jean-Yves Frétigné presenta “L’eucalipto e la quercia”

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Giovedì 18 giugno 2026, presso la biblioteca Hennaion, si è svolta la presentazione del libro “L’eucalipto e la quercia” dello storico e poeta Jean-Yves Frétigné.

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Sono intervenute la prof.ssa Tiziana Buono e la scrittrice Angela Riviera. La lettura delle poesie è stata intervallata dall’esecuzione di melodie a cura del violinista Samuele Michele Cascino.

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L’autore del libro è considerato il maggiore esperto di Napoleone Colajanni a livello internazionale. È autore di studi su Antonio Gramsci, Giovanni Gentile e Giuseppe Mazzini, oltre che di una “Storia della Sicilia” e di una “Storia della mafia al di là dei pregiudizi”.

Il libro presentato, “L’eucalipto e la quercia”, già dal titolo trasmette un forte messaggio: la contrapposizione tra l’eucalipto, albero flessibile e slanciato, dai profumi intensi e spesso associato al Mediterraneo, e la quercia, pianta che rappresenta la resistenza al tempo e alle tempeste.

Le differenze che emergono tra le due piante possono essere ricollegate ai rapporti tra Francia e Italia, come un dialogo tra due mondi che unisce la tradizione classica a quella moderna.

All’interno delle poesie si trovano numerosi riferimenti ad autori classici, da Virgilio con la sua Quarta Bucolica a Giovanni Pascoli con la raccolta “Myricae”, da Teocrito con il “locus amoenus” ai miti celtici e al ciclo bretone e carolingio, caratterizzati dall’immagine mistica della ricerca del Sacro Graal. Emergono inoltre richiami alla metamorfosi di Dafne e Apollo, alla poesia sepolcrale di Thomas Gray e Ugo Foscolo, oltre a un carattere storico che affiora attraverso excursus paesaggistici ed etnografici tipici di Erodoto.

Questa raccolta di poesie ricorda che non si tratta di scegliere se essere l’eucalipto o la quercia, ma invita a trovare una dimensione in cui due anime possano coesistere dentro di noi.

Lo scrittore invita a non dimenticare mai le nostre radici, chi siamo e da dove veniamo, come la quercia, senza smettere però di accogliere il cambiamento e la bellezza della trasformazione, come l’eucalipto.

Jean-Yves Frétigné, ringraziando coloro che hanno partecipato alla presentazione, ha evidenziato come il lavoro di traduzione in italiano gli abbia permesso di focalizzare meglio i sentimenti e le tecniche di composizione delle poesie, affermando a gran voce che “la poesia è l’ultimo baluardo contro l’intelligenza artificiale”.