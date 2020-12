Enna: “Jazz for Christmas”, 4 appuntamenti in streaming per gli amanti della buona musica

Al via domani, martedì 15 dicembre, “Jazz for Christmas”, quattro appuntamenti in streaming con la musica jazz organizzati dalla Cooperativa Olimpo con il patrocinio della Regione Siciliana.

Aprirà la rassegna il “Barbara Ferrante Jazz” con Barbara Ferrante (voce), Rosario Di Leo (pianoforte), Cristiano Nuovo (contrabbasso) e Antonio Petralia (batteria). Si prosegue mercoledì 16 dicembre con il “Sergio Munafo’ & Pamela Barone trio feat. Alfredo Paixao”, con Pamela Barone (voce), Sergio Munafò (chitarra), Alfredo Paixao (basso elettrico) e l’ennese Paolo Vicari (batteria).

Giovedì 17 dicembre il “PAS Trio” presenta “It’s a Secret”, lavoro discografico di Alberto Alibrandi, Fabrizio Scalzo e Antonio Petralia. Chiude la rassegna jazz venerdì 18 dicembre il “Guarrera Trio” con Samyr Guarrera (sax), Gaetano Rubulotta (piano) e l’ennese Mario Lo Giudice (batteria).

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 19,15 e saranno trasmessi in diretta streaming su www.vintageradiotv.it.