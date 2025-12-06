Enna, jam session e creatività: doppio appuntamento alla Galleria Civica

PUBBLICITÀ

Domenica 7 dicembre la Galleria Civica di Piazza Scelfo, a Enna, ospiterà la seconda Jam Session organizzata dall’Associazione Galaria. La serata vedrà la partecipazione della band resident G.E.M.M., che guiderà l’evento offrendo uno spazio aperto a musicisti e appassionati per esibizioni dal vivo e momenti di condivisione musicale. La musica inizierà alle ore 22. L’ingresso è libero previo tesseramento gratuito.

PUBBLICITÀ

Tra le novità del mese di dicembre all’interno dello SPE – Spazio per Enna, la Galleria Civica sarà anche sede di un pop up store, una formula commerciale temporanea che valorizza prodotti unici. Sei espositori-artisti metteranno in vendita prodotti in edizione limitata, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire creazioni originali.

PUBBLICITÀ

Nella notte dell’8 dicembre è inoltre prevista l’accensione dell’albero natalizio realizzato dallo youtuber Ugo Cammarata.