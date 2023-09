Enna: Ivan Correnti tra i nove finalisti della “Pizza Bit Competition”

PUBBLICITÀ

Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti prenderà parte sabato alle finali della seconda edizione della “Pizza Bit Competition”, la gara di livello nazionale che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti in collaborazione con Gambero Rosso. Correnti è tra i nove finalisti, risultato già di per se straordinario dato che all’inizio del concorso erano 135 i pizzaioli provenienti da tutta Italia.

Le finali si svolgeranno nella sede dell’azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza: lì la giuria, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti, assegnerà il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”.

Il confronto tra i pizzaioli verterà intorno alla realizzazione della margherita, la pizza più tradizionale e conosciuta nel mondo.

In contemporanea si svolgeranno anche le finali del “Pastry Bit Competition”, la competizione ideata da Molino Dallagiovanna rivolta ai professionisti della pasticceria. I due eventi sono inseriti all’interno de “La Festa dei Granai”.