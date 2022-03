Enna: Ivan Correnti partecipa al Campionato Mondiale della Pizza

Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti parteciperà al Campionato Mondiale della Pizza che si svolgerà a Parma dal 5 al 7 aprile prossimi.

“E’ la seconda volta che partecipo a questa competizione – dice – dove partecipano persone da tutto il mondo, quasi 800 gli iscritti quest’anno”.

Unico ennese, Correnti gareggerà nella categoria “pizza classica” (tanti gli iscritti a questa categoria) con un impasto personalizzato ideato per l’occasione.

“Sarà per me l’ennesima occasione di crescita – prosegue – sono queste esperienze quelle che ti segnano nel mio lavoro. L’obiettivo per me non è quello di vincere, ma fare un bel risultato, portando in gara una pizza tutta siciliana dove la mia peculiarità sarà l’impasto”.

L’impasto che Ivan preparerà per l’evento sarà composto al cento per cento da grano siciliano, di grani antichi macinati a pietra. Ci sono però degli ingredienti standard nella pizza che sono indicati dall’organizzazione e che saranno rispettati.

La scorsa volta che ha partecipato è arrivato 129esimo su 750 iscritti alla categoria. Staremo a vedere come andrà quest’anno.

Un in bocca al lupo!