Enna, Italia Viva: “Fratelli d’Italia non ha rappresentanti eletti in consiglio comunale”

Si pubblica dichiarazione del coordinatore provinciale di Italia Viva Francesco Alloro sulla nuova giunta al Comune di Enna.

PUBBLICITÀ

Ho letto con grande attenzione le dichiarazioni che l’On. Eliana Longi ha rilasciato alla stampa a proposito della composizione della nuova Giunta Comunale. Credo che chi fa politica, indipendentemente dai partiti a cui ciascuno aderisce e dagli schieramenti di cui fa parte, debba occuparsi della cosa pubblica e di come migliorare la vita delle persone. Non di poltrone, non di equilibri stantii e di alchimie politiche da prima repubblica.

PUBBLICITÀ

Proprio in quest’ottica, in questi sette anni e mezzo, l’amministrazione Dipietro ha ottenuto milioni e milioni di euro di finanziamenti. Lo ha fatto grazie al lavoro del Sindaco, degli amministratori che si sono succeduti e grazie all’impegno degli uffici comunali che non si sono mai risparmiati. Solo grazie a questo, senza nessun aiutino romano. Ciò chiaramente non significa che il supporto della deputazione nazionale e regionale non serva. Serve eccome, alla città e ai cittadini più che all’amministrazione comunale. Serve sulle tante questioni che, nonostante la “fortunosa” presenza di tutti gli illustri rappresentanti istituzionali del territorio di cui parla l’on. Longi, erano irrisolte e tali sono rimaste. Penso alla stazione ferroviaria ad Enna Bassa, al policlinico che FDI vorrebbe “diffuso”, al CISS o alla Panoramica.

È su questo che mi aspetterei prese di posizioni forti e soprattutto fatti da parte dell’On. Longi, come dal resto della deputazione nazionale e regionale. Non sui posti in Giunta e sugli strapuntini che chiede per il suo partito e che non si capisce peraltro sulla base di quale principio dovrebbero essere riconosciuti, dal momento in cui Fratelli di Italia non ha rappresentanti eletti in consiglio comunale, non ha fatto liste a sostegno della candidatura di Dipietro alle scorse elezioni amministrative.

Noi, in ogni caso, continueremo a lavorare con spirito di servizio e passione, convinti che l’unica agibilità politica che serve alla città sia questa. Gli altri, mi auguro, facciano lo stesso.