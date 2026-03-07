Enna, Italia Viva–Casa Riformista: Gulina coordinatore cittadino, Parisi vice provinciale

PUBBLICITÀ

“Italia Viva – Casa Riformista continua a crescere e a rafforzare la propria presenza nella provincia di Enna”. Lo dice Giovanni Cannata, coordinatore di Italia Viva-Casa Riformista della provincia di Enna.

“Complimenti e buon lavoro a Maurizio Gulina, imprenditore e rappresentante di associazione di categoria nominato coordinatore di Italia Viva-Casa Riformista della città di Enna, e a Claudio Parisi, ispettore di Polizia Penitenziaria e già più volte consigliere comunale nel comune di Enna, nominato vicecoordinatore provinciale di Italia Viva – Casa Riformista della provincia di Enna. A loro ed a tutta la comunità di Italia Viva- Casa Riformista va il mio più grande augurio di buon lavoro. Due nomine importanti che rafforzano la nostra presenza sul territorio e il lavoro quotidiano al servizio della comunità. A loro e a tutta la comunità di Italia Viva-Casa Riformista rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro”, conclude.