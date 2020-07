Enna. Italia Viva: “Aperti al confronto con la maggioranza se rimossi gli ostacoli politici”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa firmata dai coordinatori provinciali di Italia Viva.

“In merito all’appello che due forze politiche dell’attuale maggioranza, con la quale abbiamo condiviso un percorso politico che ci ha visto partecipi non solo nella condivisione di un positivo progetto amministrativo, ma anche nel decisivo e fattivo sostegno a questa amministrazione, ribadiamo che quel percorso si è interrotto per una ragione squisitamente politica concernente la presenza della Lega e/o di rappresentanti di essa nella coalizione a sostegno del Sindaco. Una scelta che rivendichiamo e che consideriamo assolutamente attuale, in quanto a nostro avviso altererebbe l’originario assetto di quella coalizione. Nella nostra azione politica amministrativa, testimoniata dai fatti, siamo sempre stati leali e non abbiamo mai anteposto interessi personali a quelli del bene comune e della costruzione di una città diversa.

Riteniamo pertanto apprezzabile l’invito al dialogo da parte di due autorevoli esponenti della coalizione che attualmente governa la città, convinti che nella dialettica politica debba prevalere sempre il confronto franco e il rispetto per le storie e i percorsi di ciascuno.

Pertanto, qualora venissero chiaramente rimossi gli ostacoli politici che ci hanno portato a interrompere il percorso fatto in questi anni siamo, come lo siamo sempre stati, aperti a un confronto, che in ogni caso vedrà Italia Viva unita in qualsiasi scelta verrà presa”.