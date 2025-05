Enna: Istituto Federico II, successo per i seminari sulla carota novella di Ispica IGP

PUBBLICITÀ

Si è concluso ieri, all’Istituto Professionale Statale Federico II di Enna, il ciclo di seminari, a cui hanno partecipato circa 250 alunni, organizzati dal Consorzio della Carota Novella di Ispica IGP e indirizzati agli operatori del settore del canale Ho.Re.Ca.

“I seminari – afferma Massimo Pavan, presidente del Consorzio di Tutela IGP – hanno fatto registrare numeri straordinari, risultato di un’offerta formativa pianificata, portata avanti con impegno da professionisti altamente qualificati”.

“Eventi come questo – sottolinea Rosaria Di Prima, dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Statale Federico II – rappresentano non solo un’occasione formativa ma assumono un alto valore educativo e culturale. Offrono ai nostri studenti e alle nostre studentesse la possibilità di uscire dall’aula per incontrare concretamente il mondo del lavoro, conoscere da vicino le filiere produttive e comprendere il valore del patrimonio agroalimentare siciliano”.

Il seminario, organizzato dai professori di cucina Marco Dispinseri e Giuseppe Buono, ha visto numerosi chef preparare piatti innovativi e gustosi elevando l’utilizzo della carota novella di Ispica quale alimento sano e buono, eccellenza del territorio. Tra i piatti: la pizza idratata con succo di carota di Cristian Stivala, uno sformatino di carota novella di Ispica caramellata di Giuseppe Buono, la brioche con granita di carota novella di Ispica di Alfio Crimi, la cassata ed i tramezzini salati a base di carota di Peppe Giuffrè. Molto apprezzate una serie di gustose pizze condite con carote realizzate dai pizzaioli Giuseppe Vigneri, Antonio Camminata, Angelo e Paolo Riccobene.

I lavori si sono conclusi con l’intervento del prof. Rosario Mauro, docente di Orticoltura e floricoltura all’Università di Catania, il quale ha evidenziato le principali peculiarità qualitative della Carota Novella di Ispica IGP. Questo ortaggio, molto apprezzato dai consumatori, viene promosso dal Consorzio di Tutela IGP attraverso il progetto “La carota novella d’Ispica IGP in Ho.Re.Ca.” finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).