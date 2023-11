Enna: istituito ticket per accedere al campo di atletica

PUBBLICITÀ

A partire da lunedì una novità interesserà coloro che usufruiscono del campo di atletica Tino Pregadio di Enna Bassa: per accedere sarà, infatti, necessario pagare un ticket. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione affissa all’ingresso della struttura, informando gli utenti sulle nuove modalità di accesso.

Secondo quanto riportato nella comunicazione, coloro che desiderano utilizzare il campo dovranno effettuare il pagamento utilizzando il pos presso la piscina coperta o optando per il bollettino postale o il bonifico. La ricevuta del pagamento dovrà poi essere presentata presso l’ufficio sport del Comune, situato nei locali della piscina coperta, dove verrà rilasciato un abbonamento che includerà gli ingressi pagati.

Le tariffe, secondo una determina comunale dello scorso mese di maggio, dovrebbero variare in base alla tipologia di utilizzo del campo. Precisamente, per le gare della durata di un’intera giornata è previsto un costo di 100 euro durante il giorno e di 150 euro con illuminazione; gli allenamenti per le società affiliate alla FIDAL avranno una tariffa di 10 euro durante il giorno e 20 euro con illuminazione; per le altre società gli allenamenti costeranno 20 euro durante il giorno e 30 euro con illuminazione; per le attività amatoriali l’ingresso singolo avrà un costo di 2 euro durante il giorno e 4 euro con illuminazione, mentre un abbonamento per 10 ingressi costerà 15 euro.

Si legge nelle determina dello scorso maggio che l’impianto sarà, invece, concesso a titolo gratuito alle scolaresche del territorio comunale che svolgono anche attività federale; ai centri dei servizi sociali e socio sanitari comunali, cooperative sociali di gruppo B del territorio che svolgano anche attività federale; ai portatori di handicap; alle associazioni di volontariato del territorio comunale iscritte ai registri nazionali o regionali; ai cittadini che abbiano bisogno di terapia riabilitativa adeguatamente certificata dall’ASP il cui reddito ISEE non superi il limite minimo vitale.

La notizia sicuramente non sarà accolta favorevolmente dagli utenti, in particolare da coloro che praticano attività sportiva in forma amatoriale e individuale.