Enna: istituito il gruppo oncologico multidisciplinare di senologia

Con delibera esitata dalla direzione dell’ASP di Enna il 30 giugno scorso, è stato istituito il Gruppo Oncologico Multidisciplinare di Senologia ed è stato adottato il percorso diagnostico terapeutico per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella.

“Il carcinoma della mammella – si legge nel documento – è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia in tutte le fasce d’età e rappresenta il 29% di tutte le diagnosi tumorali. Grazie allo screening e alla maggiore consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace permettendo di ottenere sopravvivenze a 5 anni molto elevate”.

Le linee di intervento contenute nel Percorso Diagnostico Terapeutico sono state redatte dai componenti il Gruppo Oncologico Multidisciplinare di Senologia, costituito dalla dottoressa Daniela Sambataro, direttore dell’Oncologia dell’Umberto I di Enna, dal medico dell’U.O. Chirurgia, dott. Salvatore Rizza, dalla responsabile dell’Unità Operativa di Senologia, dott.ssa Teresa Bizzini, dalla dottoressa Carmela Emmanuele, direttore Anatomia e Istologia, dal dr. Ivano Vicari, responsabile dell’Unità Operativa Riabilitazione dell’Ospedale di Enna, e dalla dr.ssa Serena Castorina, dirigente medico della Medicina Nucleare.

In seguito a verifica formale da parte del dr. Pierfranco Mirabile, responsabile Qualità e Rischio Clinico, il documento è stato approvato dal Direttore Sanitario, dr. Emanuele Cassarà, e adottato dal Direttore Generale, dr. Francesco Iudica, per essere trasmesso all’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Nel documento redatto dal Gruppo Oncologico Multidisciplinare, sono indicati, secondo una chiara matrice di responsabilità per ogni livello indicato, le attività, l’organizzazione, gli indicatori di processo ed esito nell’evoluzione del percorso di diagnosi, trattamento e riabilitazione della patologia tumorale della mammella.

Sempre con delibera della direzione aziendale, approvata il primo luglio 2021, è stata avviata la procedura per la fornitura di ulteriori tre mammografi da destinare ai presidi ospedalieri.