Enna: istituito divieto di sosta in un tratto di Via Unità d’Italia

Il Comune di Enna ha istituito dal 17 al 23 ottobre (per tutte le 24 ore) il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di via Unità d’Italia compreso tra l’intersezione con il parcheggio prospiciente il “Bar Olimpico” ed il quadrivio Enna Bassa. Il motivo è legato alla necessità di snellire maggiormente il flusso veicolare lungo la via Unità d’Italia a seguito della chiusura temporanea dello svincolo autostradale di Caltanissetta, interessato da lavori urgenti ed indifferibili.