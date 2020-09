Enna. Ispettore al Comune su concorsi, Giarrizzo (M5S): “Accolgo con favore la decisione”

“Nelle scorse settimane, avevo lanciato diversi appelli e inviato anche una nota formale al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute, chiedendo un intervento urgente. Adesso, accolgo con favore la decisione della Regione Siciliana di inviare un ispettore direttamente al Comune di Enna per accertare i fatti relativi ai concorsi evidenziati dalla Commissione Speciale.

Con decreto dell’Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, adesso, la Regione invia un funzionario ispettore che dovrà portare l’incarico a compimento entro 60 giorni. Dopo l’apertura dei due fascicoli da parte della Procura di Enna su presunte irregolarità in concorsi pubblici dell’ufficio legale dell’ASP e del Comune di Enna, questo è un altro passaggio indispensabile per fare luce su quanto sta accadendo a Enna, proprio in periodo elettorale”.

Così il vicepresidente della Commissione Attività Produttive alla Camera Andrea Giarrizzo.