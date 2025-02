Enna: Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, corso di aggiornamento per l’uso dei fitosanitari

PUBBLICITÀ

Il dirigente del X Servizio di Enna (Ispettorato provinciale dell’agricoltura) Dott. Luigi Neri, informa che l’Unita operativa 04 organizza un corso di aggiornamento per il rilascio del certificato di abilitazione per l’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, per operatori agricoli ed extragricoli.

Il corso, che avrà una durata di 20 ore, si terrà nei giorni 10, 12, 17 e 20 marzo presso l’Istituto d’istruzione superiore “Abramo Lincoln” di Enna sito in via Mazza.

Nel programma di studio diversi gli argomenti che saranno affrontati, come la legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari, corrette modalità di trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, strategie e tecniche di difesa integrata e contenimento biologico, i rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari.

Il responsabile del corso è il Dott. Salvatore Manna. Per informazioni ed iscrizioni ci si potrà rivolgere all’U.O S10.04 al numero di telefono 0935/5194489 o scrivendo alla mail usaenna@regione.sicilia.it.