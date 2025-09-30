Enna: ipotesi di trasferimento dell’Archivio di Stato al Monastero delle Benedettine

PUBBLICITÀ

Gli interventi di restauro del Monastero delle Benedettine di Enna sono stati al centro dell’incontro che si è svolto sabato mattina presso l’Archivio di Stato di Enna, nell’ambito del programma del BiblioPride 2025. L’iniziativa ha visto i contributi degli architetti Giovanni Contino e Roberta Russo. A promuoverla, l’Archivio di Stato ennese, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, insieme al Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, nell’ambito di Biblioinsieme.

Nell’introduzione dei lavori, la direttrice dell’Archivio di Stato, Giuliana Maria Ferrara, ha lanciato uno spunto che suona come un appello alle istituzioni: “Forse è giunto il momento che un istituto di cultura del Ministero si trasferisca nel centro storico della città, e perché no, proprio presso il Monastero delle Benedettine. Con il trasferimento dell’Archivio di Stato in quel luogo, non solo si garantirebbe l’apertura di un edificio culturale per cinque giorni a settimana, ma il nostro Istituto potrebbe anche occuparsi della manutenzione del bene, sgravando l’amministrazione comunale.”

Lo spunto è stato ben accolto dai presenti e apre di fatto il dibattito sul futuro di uno dei luoghi storicamente più significativi del centro storico ennese, con l’obiettivo – una volta completato il restauro – di renderlo sempre più accessibile e valorizzato.