Enna, ipotesi di abusi su minore: Codacons Donna annuncia che si costituirà parte offesa

Il Codacons Donna interviene in relazione a un grave episodio di cronaca emerso a Enna, che vedrebbe, secondo l’ipotesi investigativa, l’arresto di un uomo per presunti abusi reiterati ai danni di una minore, avvenuti all’interno del contesto familiare.

“Ci troveremmo di fronte a fatti che, se confermati, sarebbero di estrema gravità e richiederebbero un intervento immediato non solo da parte delle istituzioni, ma anche della società civile, al fine di garantire una presenza concreta, costante e qualificata a tutela delle presunte vittime”, dichiara l’avv. Federica Prestidonato, Presidente di Codacons Donna.

Codacons Donna annuncia che si costituirà parte offesa nel procedimento, con l’obiettivo di assicurare la tutela giuridica della minore e di contribuire, nei limiti consentiti, all’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità.

“È necessario spezzare il silenzio che troppo spesso continua a circondare le violenze domestiche e familiari, in particolare quando coinvolgono minori – prosegue Prestidonato -. Ogni segnale ignorato rappresenta un fallimento collettivo. La nostra azione intende essere anche un messaggio chiaro: le presunte vittime non devono essere lasciate sole”.

Codacons Donna ribadisce infine il proprio impegno nella tutela dei diritti delle donne e dei minori, ricordando che è possibile richiedere supporto e assistenza rivolgendosi al Codacons Donna scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o contattando il canale WhatsApp 3715201706, per segnalazioni, richieste di aiuto e orientamento.