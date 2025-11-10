Enna, ioleggoperché compie 10 anni: gli studenti del Lincoln protagonisti alla Libreria Minerva

PUBBLICITÀ

La Libreria Minerva di Enna ha ospitato venerdì mattina la festa per celebrare i dieci anni di Ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dedicata alla promozione della lettura e al sostegno delle biblioteche scolastiche.

Gli studenti, accompagnati dalle docenti Alda Luana Di Dio, Claudia Cacciato, Rosa Linda Tricarichi, Rosalba Russo e Stefania Valentino, con il contributo di Nao, hanno dato voce a brani di Virginia Woolf, Jacques Prévert e Massimo Temporelli, in un incontro tra parole, dialoghi e riflessioni.

L’iniziativa, che mira ad arricchire il patrimonio librario delle scuole, proseguirà fino al 16 novembre: sarà possibile donare un libro alla biblioteca dell’Istituto Lincoln presso le librerie aderenti – Minerva, Mondadori, Buscemi di Enna e Giunti al Punto del Sicilia Outlet Village.

Di seguito alcune immagini dell’iniziativa.