Enna: investire sul capitale umano, Integra presenta la Winter Academy

Sabato 30 novembre, presso l’Hotel Federico II di Enna, si terrà la Winter Academy, un evento organizzato da Integra, società leader nel settore della consulenza e formazione. L’iniziativa si propone di offrire ad imprenditori, liberi professionisti, studenti e organizzazioni un’occasione per migliorare le proprie performance attraverso l’investimento sul capitale umano.

Durante la giornata i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire tematiche fondamentali per il successo nel mondo del lavoro, tra cui comunicazione, marketing, gestione delle risorse umane e gestione del tempo. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e strategie efficaci per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, valorizzando il talento e le competenze delle persone all’interno delle aziende.

«Crediamo che il vero valore delle imprese risieda nelle persone. Investire nel capitale umano significa investire nel futuro», afferma Marco Capobianco, rappresentante di Integra.

L’evento sarà anche un’occasione per fare rete, favorendo il dialogo e la condivisione di esperienze tra professionisti e imprenditori del territorio.

La Winter Academy rappresenta un passo importante per chi vuole innovare e far crescere la propria attività, puntando su formazione e sviluppo personale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni https://www.integracorporate.it/winter-academy-enna.