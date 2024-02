Enna: intitolata una stanza della Questura alla memoria di Alfonso Arnone

PUBBLICITÀ

Alle ore 10 odierne, presso la Questura di Enna, ha avuto luogo una breve ma significativa cerimonia durante la quale la stanza n. 6 della D.I.G.O.S. è stata dedicata alla memoria dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Alfonso Arnone, prematuramente scomparso per un male incurabile il 17 giugno 2023.

Attivato il relativo procedimento per il riconoscimento, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, accogliendo la proposta del Questore Corrado Basile, ha decretato di dedicare all’Ass. C. Coord. Arnone la stanza-ufficio dove da ultimo ha svolto la sua attività lavorativa, con la seguente motivazione: “esempio riconosciuto di dedizione, spirito di servizio e attaccamento al dovere, è divenuto negli anni un punto di riferimento per tutti i colleghi, soprattutto nella quotidiana attività investigativa, che gli ha consentito di ottenere diversi riconoscimenti premiali”.

Al fine di onorare il suo ricordo, stamani il Questore della Provincia di Enna, ha proceduto alla scopertura della targa commemorativa.

L’evento si è svolto alla presenza dei familiari del compianto, anzitutto la moglie Stefania e le figlie Giada ed Aurora, del Prefetto e del Sindaco di Enna, nonché dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia ha partecipato padre Angelo Lo Presti, Assistente Spirituale della Polizia di Stato, che, con la sua benedizione, ha voluto commemorare il compianto poliziotto scomparso.

Il Questore, alla presenza di tutti i Funzionari, di una nutrita rappresentanza del Personale, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della Associazione Nazionale Polizia di Stato di Enna, ha tracciato altresì un breve ritratto dell’operato del poliziotto anche per conservarne il ricordo a quanto non lo hanno conosciuto.

La Polizia di Stato ha voluto stringersi attorno alla moglie e alle figlie, ai familiari, ai parenti, agli amici e ai colleghi che con lui hanno condiviso la quotidianità del lavoro, per perpetrare il ricordo di un poliziotto che troppo giovane è stato strappato alla vita spesa in gran parte al servizio della collettività di questa provincia.

Alfonso Arnone entra nei ruoli della Polizia di Stato, quale Agente Ausiliario di leva, il 19 novembre 1995 frequentando il relativo corso presso la sezione distaccata di Palermo della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia.

Nel 1996 viene assegnato al 10° Reparto Mobile di Catania.

Dal novembre 1997 al marzo 1998, frequenta il corso di rafferma presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, alla fine del quale viene assegnato alla Questura di Enna, iniziando la sua carriera in sede presso l’Ufficio di Gabinetto.

Nel 1999 viene assegnato all’U.P.G.S.P. rimanendovi fino a dicembre 2009, quale operatore della Volante.

In data 24.11.2017 gli è stata conferita la qualifica di Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato.

Dal 2010 al 2023 ha prestato servizio presso la D.I.G.O.S.

Nell’arco della sua carriera ha frequentato diversi corsi conseguendo numerose abilitazioni, tra le quali quella di Istruttore di Tiro.

Diverse sono state le onorificenze riconosciute, quali lodi, la Medaglia d’Oro per merito di servizio, la croce di bronzo per anzianità di servizio e un Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile.