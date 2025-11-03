Enna: intesa elettorale tra Mpa-Grande Sicilia e Noi Moderati

PUBBLICITÀ

Prosegue il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative nel comune di Enna.

In questo senso è stata formalizzata e ufficializzata l’intesa elettorale tra il Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia e Noi Moderati in vista, appunto, della prossima tornata elettorale.

L’accordo prevede una collaborazione tra le due formazioni politiche che sono rappresentate dall’assessore regionale Francesco Colianni e Francesco Di Venti per Mpa-Grande Sicilia e da Giuseppe Savoca e Gaetano Di Maggio per Noi Moderati.

“Vogliamo favorire una nuova stagione politica per Enna basata su competenza, concretezza e partecipazione”, hanno dichiarato congiuntamente gli esponenti dei due movimenti.

“L’obiettivo condiviso di questa intesa è quello di costruire una coalizione moderata e autonomista capace di offrire alla città di Enna una proposta di governo forte, credibile e aperta al coinvolgimento della cittadinanza e della società civile”.