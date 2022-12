Enna: intervento chirurgico salva la vita a una giovane barrese

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Ospedale Umberto I di Enna, dott. Danilo Centonze, insieme alla sua equipe, è intervenuto chirurgicamente, attorno alle 2 di notte del 9 dicembre scorso, su una giovanissima ragazza di Barrafranca in condizioni molto critiche dopo l’incidente avuto con il motorino.

“Shock emorragico, instabilità emodinamica e un brutto trauma epatico al V Stadio della classificazione delle lesioni epatiche traumatiche secondo l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST): questo il quadro che ci ha spinto a intervenire tempestivamente nella notte per salvare la vita della ragazza vittima di incidente – dice Centonze -. L’intervento eseguito sulla giovane è perfettamente riuscito e la ragazza, che potrebbe essere dimessa a giorni, è ricoverata ora in buone condizioni fisiche”.

L’equipe era composta dal primario della Chirurgia Danilo Centonze, dai medici chirurghi Paolo Di Mattia e Riccardo Gula, dai medici anestesisti Luigi Restivo e Angela Cancaro, dagli infermieri Gianni Marmo, Fabio Guarneri e Dajana Francesca Buetto, strumentista, e dall’ausiliario Giovanni Blandi.

L’esito positivo dell’intervento è stato accolto con grande commozione e riconoscenza verso gli operatori sanitari dai familiari della ragazza attorno a cui si è stretta l’intera comunità barrese.

La madre, S.G., a nome dell’intera famiglia, ringrazia l’equipe per avere salvato la vita della giovanissima figlia.

“La mia riconoscenza nasce dal cuore e va ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari che ci sono stati vicini, a partire dai primi momenti, con bravura, abilità, e con grande umanità”.