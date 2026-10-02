Enna, interventi di pulizia lungo le statali 561 e 117 bis

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Sono stati eseguiti interventi di pulizia lungo le strade statali 561 e 117 bis, nell’ambito della collaborazione tra Anas e il Comune di Enna.

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Le attività sono state articolate su più giornate e hanno interessato diversi tratti delle due arterie, con interventi finalizzati alla pulizia delle aree e al miglioramento del decoro lungo la rete stradale.

Anas ha ringraziato il Comune di Enna per la collaborazione assicurata durante le operazioni, sottolineando il ruolo del coordinamento tra enti nella gestione e nella cura del territorio.

Anas ha inoltre rinnovato l’invito a non abbandonare rifiuti lungo le strade, richiamando l’attenzione sul rispetto degli spazi circostanti e sulla necessità di preservare i risultati degli interventi effettuati.