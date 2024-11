Enna: interventi di chirurgia vertebrale presso l’Ospedale Umberto I

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in seguito alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, sta offrendo un’ampia gamma di interventi di chirurgia vertebrale presso l’Ospedale Umberto I di Enna e ha aperto, presso il poliambulatorio del presidio ospedaliero, l’ambulatorio di neurochirurgia e di chirurgia vertebrale per le attività di valutazione dei casi.

PUBBLICITÀ

Il progetto, avviato in via sperimentale per la durata di un anno, mira a potenziare l’offerta di interventi chirurgici vertebrali nella provincia, contribuendo a ridurre la mobilità passiva verso altre strutture sanitarie.

Questa iniziativa non solo incrementa i servizi sanitari a disposizione degli utenti dell’ASP di Enna, ma promuove anche un percorso di formazione e aggiornamento medico-scientifico.

“L’attivazione della chirurgia vertebrale con gli specialisti del Giglio e l’apertura del nuovo ambulatorio ampliano, in senso qualitativo e quantitativo, l’offerta sanitaria in risposta ai bisogni della nostra utenza”, afferma il Direttore Generale, dott. Mario Zappia.

Il servizio si avvale di un’equipe di specialisti, composta da due chirurghi e un anestesista, dedicata a un’ampia gamma di interventi come l’artrodesi vertebrale e le operazioni sul midollo spinale.

L’attività ambulatoriale è aperta ai cittadini utenti dell’ASP di Enna, con possibilità di prenotazione, in seguito a prescrizione medica, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP).