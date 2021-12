Enna: interrogazioni consiliari senza risposta

Il 22 e il 27 Ottobre scorsi i gruppi consiliari del Partito Democratico, Nuova Cittadinanza ed Enna Democratica hanno presentato due interrogazioni circa i conferimenti diretti e le missioni degli amministratori.

“I termini legislativi – denunciano i consiglieri – prevedono un massimo di 30 giorni per la risposta e ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Capiamo, dato che i tempi sono ampiamente scaduti, che la volontà dell’amministrazione è quella di limitare la funzione dei consiglieri comunali nell’espletamento del proprio mandato. Riteniamo gravissima questa mancanza di rispetto e di ‘arroganza istituzionale’ e pertanto ci obbliga a chiedere l’immediata ricezione delle risposte e l’inoltro delle stesse per opportuna conoscenza alla Procura delle Repubblica”.

“La crisi amministrativa irrisolta – proseguono – il silenzio assordante, la città abbandonata, stanno mettendo in mostra i limiti di questa azione amministrativa. Se il Sindaco non è in grado di dare una prospettiva amministrativa alla città si dia la parola ai cittadini”.