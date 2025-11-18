Enna: interrogazione e mozione su stradella Ferrante-Santa Lucia, bambinopoli e mensa scolastica

PUBBLICITÀ

I consiglieri comunali di Siamo Enna Giuseppe Trovato e Serafino Torregrossa hanno presentato un’interrogazione e una mozione consiliare.

Nell’interrogazione indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, avente oggetto “Interrogazione in merito all’attuazione delle misure individuate nell’ambito della variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale il 23 giugno 2025”, i consiglieri richiamano le iniziative contenute nella variazione approvata all’unanimità: la progettazione esecutiva per la realizzazione di una stradella tra Ferrante e Santa Lucia, la manutenzione delle bambinopoli con misure di sicurezza, e l’abbassamento delle tariffe della mensa scolastica.

Trovato e Torregrossa chiedono se le iniziative siano state avviate, i tempi di completamento della stradella, gli interventi nelle bambinopoli e se è stata rivista l’articolazione tariffaria della mensa scolastica.

Contestualmente, i due consiglieri hanno presentato una mozione avente oggetto “Mozione per l’adozione di nuove tariffe mensa scolastica”. Nel documento ricordano che la mensa scolastica rappresenta un servizio fondamentale e che è necessario rivedere le attuali tariffe. Viene riportata la proposta discussa in Prima Commissione, con fasce ISEE da ESENTE fino a 3,00 euro.

La mozione impegna l’Amministrazione a prevedere le somme necessarie e a procedere all’adozione delle nuove tariffe entro la fine dell’anno, per renderle operative da gennaio.