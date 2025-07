Enna: interrogazione di Venezia su Cozzo Matrice

PUBBLICITÀ

L’On. Fabio Venezia ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’Assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, per fare chiarezza sulla gestione dell’area archeologica di Cozzo Matrice ad Enna.

L’area è inserita nel perimetro del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

L’On. Venezia ha espresso preoccupazione perché “recentemente – si legge nell’interrogazione – come appreso dagli organi di stampa, l’area archeologica è stata oggetto di un’attività di recupero e valorizzazione attraverso lo stanziamento di risorse per la manutenzione e la bonifica del sito e della strada di accesso; si apprende da diversi canali social che alcuni soggetti, non si sa a quale titolo, stanno ‘provvedendo personalmente a guidare gli operai tra le sterpaglie’”.

L’interrogazione chiede se gli interventi siano stati svolti sotto la guida di figure specialistiche e chi, e a che titolo, stia attualmente guidando i lavori all’interno dell’area archeologica.