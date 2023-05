Enna: “InterAgiamo”, sport, integrazione e inclusione sociale alla palestra di Valverde

Si è svolto oggi a Enna, presso i locali della palestra di Valverde, l’evento “InterAgiamo”, organizzato dal CSI di Enna e in collaborazione con l’Associazione Oltre le Frontiere (ANOLF), Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna, la Croce Rossa, l’Associazione Pantani di Villarosa, l’Assocciazione Don Bosco 2000, l’Associazione La Tenda, la Asd Sei To Do, la Global Service, l’Iblea Servizi, la Compagnia l’Arpa, la scuola di ballo Dance Mania e il comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Enna.

PUBBLICITÀ

La giornata ha avuto inizio con la presentazione dell’iniziativa da parte del presidente del CSI Alberto Lo Giudice e della segretaria territoriale Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna Carmela Petralia. Ha poi portato i saluti il sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

La mattinata è proseguita con il focus sulle vulnerabilità sociali, con la campagna “Chi si difende, Agisce”, con la testimonianza di due donne straniere che hanno raccontato al numeroso pubblico presente le loro esperienze di violenze e tratta subite nei loro paesi di origine.

Si sono succeduti, sotto la regia di Claudia Cozzo del coordinamento donne Cisl, gli interventi del sindacato con Carmela Petralia, che ha puntato i riflettori sul tema della donna nel mondo del lavoro e sulle difficoltà connesse alla conciliazione vita-lavoro, della psicoterapeuta Tiziana Milazzo, che ha messo in risalto, grazie alla sua esperienza lavorativa, le violenze psicologiche che subiscono le donne più fragili all’interno dei rapporti di coppia e familiari, e dell’avvocato Sabina Giunta, che ha esposto la legislazione in materia di tutela e difesa delle donne violentate sia sessualmente che nell’ambito della propria famiglia. Ha concluso il focus Elisa Di Dio, che ha portato in scena magistralmente la storia di Francesca Serio, mamma di Turiddu Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia.

La giornata è proseguita con varie attività sportive, difesa personale antiviolenza, Tai Chi e bali, la dimostrazione della Croce Rossa Italiana (comitato di Enna) di primo soccorso e disostruzione. Rivolti ai bambini, invece, giochi di squadra e lezioni di difesa personale e sport samurai, tutti insieme contro il bullismo, per infondere in loro lo spirito di condivisione, solidarietà e collaborazione. Nel pomeriggio i giovani delle associazioni si sono incontrati in un torneo di calcio a cinque.

La finalità dell’evento rientra nella terza campagna di sensibilizzazione “Giovani noi ci siamo”, che ha voluto mettere in luce il tema delle giovani generazioni che vogliono far sentire la loro voce e vogliono contribuire al riscatto dei loro territori, dove vogliono restare ed elaborare un progetto di vita.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento – ha dichiarato il presidente CSI Alberto Lo Giudice – ritengo che il messaggio è stato colto in pieno, lo sport come veicolo di integrazione sociale e contro ogni discriminazione. E per questo un ringraziamento a tutte le associazioni che sono intervenute e hanno permesso di realizzare tutto ciò”.

L’Anolf cerca sempre di essere al fianco degli stranieri e sposa appieno le iniziative che annullano la diversità fra i popoli.

“E’ stato bello vedere i giovani di ogni nazione divertirsi insieme in uno spirito di gioia ed entusiasmo” ha commentato il presidente Anolf di Enna Rosario Cottonaro.

“Il titolo dell’evento – ha dichiarato Carmela Petralia della Cisl – ha voluto richiamare i valori di solidarietà, integrazione, inclusione sociale e di lotta alla discriminazione, e proprio per questo è stato messo in campo lo sport come filo conduttore, legato a dei messaggi sociali importanti, combattere le discriminazioni, veicolare un messaggio di speranza, lottare contro le ingiustizie, il tutto finalizzato a tre campagne di sensibilizzazione: donne, bambini e giovani. Grazie alla collaborazione di tutte le associazioni intervenute siamo riusciti ad integrare le esperienze e le specificità di ciascuno creando insieme un grande patrimonio comune”.

“Siamo certi – ha concluso – che la rete che oggi si è creata continuerà il movimento del territorio perché è importante esserci tutti assieme per provare a cambiare qualcosa”.