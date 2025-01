Enna: intensificata la manutenzione del verde pubblico

PUBBLICITÀ

“Le attività che riguardano la manutenzione straordinaria e la verifica delle essenze arboree facenti parte del verde pubblico comunale non si sono mai interrotte, anzi sono state intensificate in concomitanza dell’evento meteorologico straordinario dello scorso 17 gennaio, in ossequio all’ordinanza sindacale emessa proprio in quel giorno”. A sostenerlo è l’assessore con delega al verde pubblico ad Enna Giancarlo Vasco che spiega come “grazie agli interventi già effettuati sugli alberi della Villa Torre di Federico i danni sono stati contenuti al cedimento di un unico albero di pino che, come detto più volte, è un’essenza arborea che poco si presta alla presenza in ambito cittadino, non potendo contare su un apparato radicale particolarmente sviluppato, a dispetto della considerevole altezza che riescono a raggiungere”.

“Per tale ragione – aggiunge ancora Vasco – stiamo approfondendo l’esame delle essenze arboree presenti alla Villa Torre di Federico ed in altre parti della città, con il prezioso supporto dell’Ordine degli Agronomi, del Corpo Forestale, del Servizio comunale competente e della protezione civile ai quali va un particolare ringraziamento per l’apporto”.

“Voglio rassicurare la cittadinanza – conclude Vasco – sul fatto che ogni essenza arborea abbattuta sarà sostituita con alberi più adatti al contesto cittadino e che gli interventi di ripristino riguarderanno anche gli alberi presenti nelle vie cittadine e che hanno subito danni”.