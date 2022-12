Enna: integrazione oraria dipendenti part time del Comune, confronto tra Sindaco e Sindacati

Viene giudicato positivamente dalle organizzazioni sindacali il confronto avuto con il sindaco di Enna Maurizio Dipietro sulla situazione del personale in servizio e, soprattutto, sulla possibilità di una stabile integrazione oraria di tutti i dipendenti part time oggi in servizio. Presenti, oltre gli assessori al bilancio e al personale, il segretario generale e i dirigenti del settore, anche le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Uil Fp e Ugl Fp.

“Durante l’incontro – dicono i segretari Salvatore Parello, Giuseppe Adamo e Mario Mingrino – abbiamo evidenziato il malcontento tra i lavoratori dell’ente dal momento che ancora l’amministrazione non ha dato risposte certe e concrete in ordine ad una potenziale stabile integrazione oraria, auspicando una seria e precisa programmazione volta a predisporre tutti gli atti propedeutici e consequenziali necessari per l’attuazione degli intendimenti. Abbiamo in tal senso raccolto la piena condivisione da parte del sindaco rispetto alla necessità di una programmazione concreta, puntuale e certa, con l’impegno da parte del primo cittadino a dare avvio alle integrazioni orarie del personale. Possiamo dire – concludono Parello, Adamo e Mingrino – che si tratta di un punto d’inizio soddisfacente, visto il tanto lavoro fin qui svolto dalle organizzazioni sindacali. Un primo passo che porterà ad un miglioramento dei servizi erogati dal Comune, riconoscendo, nel contempo, al personale part-time quella dignità di cui ogni lavoratore dovrebbe godere”.

L’incontro ha, inoltre, consentito di gettare le basi per l’istituzione di un tavolo di coordinamento e confronto sui criteri da adottare e sull’andamento delle dinamiche che porteranno al raggiungimento della stabile integrazione oraria per tutto il personale dipendente dell’ente, che vedrà il coinvolgimento progressivo dei rappresentanti del Comune.

“L’incontro – concludono Parello, Adamo e Mingrino – è da considerarsi un momento di condivisione di un percorso di collaborazione tra l’amministrazione di Enna e le organizzazioni sindacali. Come già accaduto nel passato, tale sinergia basata su un sistema di relazioni sindacali, costituisce la strada maestra volta a concretizzare il lavoro programmato”.