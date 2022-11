Enna: installati “Cuori-Contenitori” per la raccolta dei tappi in plastica

Stamattina in Piazza Umberto I ad Enna, alla presenza dell’assessore Gianpiero Cortese, di Marco Gentile di EcoEnnaServizi, della deputata Eliana Longi e dei membri dell’Associazione “Enna Tricolore”, si è svolta la cerimonia di “posa del primo tappo”, il primo di una lunga serie, negli appositi “Cuori-Contenitori” per la raccolta di tappi in plastica che i cittadini potranno utilizzare.

Attraverso questo progetto, risultato di un protocollo d’intesa tra l’associazione Enna Tricolore, amministrazione comunale ed EcoEnnaServizi, si favorirà la raccolta capillare di tappi in plastica che verranno venduti e i proventi saranno destinati alla sensibilizzazione presso le scuole per il rispetto dell’ambiente e per opere benefiche delle fasce deboli.

“Siamo felici per l’iniziativa di sensibilizzazione in collaborazione con EcoEnnaServizi – ha affermato Cortese nel ringraziare l’Associazione Enna Tricolore per questa preziosa iniziativa nel territorio – la città accresce la propria vocazione di avanguardia sul tema dei rifiuti e dell’ambiente”.

Per Gentile di EcoEnnaServizi si tratta di “un ulteriore punto di raccolta nel cuore della città per la raccolta differenziata dei rifiuti e ad evitare l’abbandono incontrollato di essi nel territorio”.

La responsabile del progetto “Stappiamo & ricicliamo”, Diana Guarneri, ha affermato che “in città ha già riscontrato innumerevoli adesioni sia da parte di enti pubblici che di privati”, e ha ringraziato l’amministrazione comunale per la grande sensibilità che dimostra nell’aderire a progetti volti alla salvaguardia dell’ambiente.