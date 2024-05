PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 30 maggio, alle ore 16.00 a Enna Bassa in via Enrico Mattei 12 (Fondo Proserpina) incontro organizzato dal Partito Democratico di Enna dal titolo “Insieme per una scuola migliore: dialogo, collaborazione, crescita”.

Previsti gli interventi della candidata alle europee Lidia Tilotta, della deputata Stefania Marino e del Prof. Filippo Gervasi, dirigente scolastico e presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Presidi. Modera l’avvocato Ambra Turco.