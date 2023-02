Enna: “Insieme per la Pace”, primo incontro organizzato dal Cln

Si è svolto sabato all’Hotel Villa Giulia a Pergusa il primo incontro organizzato dal Comitato di Liberazione Nazionale di Enna in collaborazione con Metamorfosi e Co.T.A.S. sul tema “Insieme per la Pace”. L’incontro, spiegano i promotori, è nato dal desiderio di creare un luogo non virtuale in cui poter parlare apertamente e confrontarsi sui temi di imminente attualità.

“Un’occasione per riappropriarci della nostra dimensione sociale, relazionale, politica, comunitaria – hanno comunicato dal Cln – senza bandiere di partiti e senza alcun vincolo di appartenenza. Semplicemente un modo per imparare assieme a guardare il mondo, gli eventi e il futuro in maniera critica, multilaterale, il più possibile senza il velo dell’ipocrisia. È un bisogno avvertito sempre da più persone – proseguono gli organizzatori – stanche di sentirsi manipolate e ingannate, costrette a fare scelte sulla propria salute, sull’alimentazione, sull’educazione e indotti ad assumere una visione del mondo condizionata dagli interessi di quelle poche persone che detengono la parte maggiore della ricchezza del mondo e il controllo dell’informazione. Un bisogno di uscire dagli schemi e dagli stereotipi della cultura imperante che ci trasmette continuamente il messaggio che questo è l’unico mondo possibile e che non si sono alternative”.

Prossimo appuntamento il primo sabato del mese di marzo.