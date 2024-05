Enna: insediamento in Prefettura della cabina di coordinamento per il monitoraggio dei progetti Pnrr

PUBBLICITÀ

Nella mattina odierna, in occasione dell’insediamento presso tutte le Prefettura d’Italia delle cabine di coordinamento per il monitoraggio dei progetti PNRR, si è tenuto un incontro in videoconferenza con la Prefettura di Roma, al quale hanno preso parte il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Ministro per gli Affari Europei, per le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Nel corso dell’incontro, Il Presidente del Consiglio e i Ministri intervenuti hanno definito le linee programmatiche e le direttrici di azione che dovranno essere perseguite dalle cabine di regia, al fine di favorire l’attività di supporto a favore degli enti coinvolti nell’attuazione dei progetti PNRR.

In particolare, tali indicazioni, che verranno a breve formalizzate attraverso l’emanazione di specifiche linee guida, avranno lo scopo di rendere maggiormente efficace l’azione di monitoraggio svolta dalle Prefetture – UTG e di rilevare eventuali criticità segnalate dai soggetti attuatori delle progettualità.

L’istituzione dei tavoli tecnici garantirà una gestione efficiente dei fondi stanziati per il PNRR, assicurando così la realizzazione degli obiettivi strategici per il rilancio economico del paese.

Le cabine di regia, nello specifico, costituiranno luogo di confronto delle problematiche riscontrate a livello territoriale e strumento di valutazione delle possibili soluzioni atte ad accelerare e garantire l’esecuzione dei progetti. Attraverso lo scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, verrà altresì favorita la diffusione di buone pratiche.

Il tavolo di coordinamento, istituito presso la Prefettura – UTG di Enna in attuazione del D.L. 19/2024, presieduto dal Prefetto e del quale fanno parte un rappresentante delegato della Regione Siciliana, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, un rappresentante delegato della Ragioneria Generale dello Stato, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali, nonché i Sindaci dei Comuni della Provincia titolari di interventi PNRR, i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali titolari dei programmi PNRR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si riunirà con cadenza regolare e sarà convocato in prima seduta non appena verranno diramate le suddette linee guida nazionali adottate dalla struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.