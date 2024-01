Enna: “InSanità Veritas”, sabato incontro alla Sala Cerere

PUBBLICITÀ

Il Dott. Dario Miedico e Forza del Popolo saranno in tour in Sicilia dal 10 al 15 gennaio per parlare della sanità in Italia.

PUBBLICITÀ

A Enna la tappa è in programma sabato dalle 17 alle 20 presso la Sala Cerere nell’evento intitolato “InSanitàVeritas”. Parteciperanno, oltre al Dott. Miedico, portavoce di Mille Medici per la Costituzione, l’Avv. Lillo Massimiliano Musso, segretario generale di Forza del Popolo, l’Arch. Francesco Di Leonforte, portavoce nazionale di Forza del Popolo, e l’Avv. Serafina Lentini, presidente di Mille Avvocati per la Costituzione.

In occasione dell’evento saranno raccolte le firme per il plebiscito popolare promosso da Forza del Popolo “Fuori l’Euro dall’Italia, fuori l’Italia dall’Euro”.