Enna: inquinamento post mercato settimanale, SiciliAntica scrive al Sindaco

La sede di Enna di SiciliAntica ha segnalato al Comune di Enna la grave situazione di inquinamento ambientale che si viene a creare ogni martedì nella zona di Piazza Europa a seguito dello svolgimento del mercato settimanale.

L’associazione ritiene che “è giunto il momento nel quale tutti siamo chiamati a reagire alla grave situazione ambientale venutasi a determinare a seguito di decenni di cattive abitudini e di mancanza di rispetto nei confronti del pianeta terra”.

“Il martedì – si legge nella nota inviata al Sindaco – si tiene in Piazza Europa il mercato settimanale. Alla fine della giornata sono diverse le postazioni di rivendita che rilasciano per terra numerosi involucri di plastica, che nelle giornate ventose si disperdono nell’ambiente aumentando l’inquinamento delle zone limitrofe (foto 1,2,3 e 4). Il fenomeno nel pomeriggio del martedì è ancora visibile in via dello Stadio (foto 6 e 8). Gli addetti alla pulizia molte volte non arrivano a coprire questa zona per svariati motivi come, per esempio, l’inizio della pulizia che comincia dalla parte opposta (Viale Diaz) e quindi non si ha il tempo materiale per bloccare il volo di tutta questa plastica che finisce inevitabilmente nelle pendici che si estendono di fronte l’ingresso dello stadio comunale (foto 7 e 9). Inoltre – prosegue la nota – sempre nella zona di via dello Stadio, dove la mattina si concentrano rivenditori di alimenti, il pomeriggio l’aria è resa irrespirabile dai residui di pesce che vengono scaricati nei tombini, mentre in altri tombini vengono scaricati gli oli residui dai rivenditori di prodotti sottolio, provocando l’inquinamento delle acque convogliate nei tombini. Si chiede – conclude SiciliAntica – a codesta amministrazione di porre in essere le misure per contrastare tale incresciosa situazione che non fa altro che peggiorare lo stato ambientale della nostra città”.