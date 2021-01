Enna: Inps, comunicazione agli utenti

La sede provinciale INPS di Enna, in considerazione dell’istituzione della zona rossa in Sicilia, comunica che la gestione dell’informazione di primo livello degli sportelli di sede con prenotazione sarà assicurata esclusivamente con preventivo ricontatto telefonico da remoto dell’utente prenotato, stante il divieto di spostamento tra i Comuni e all’interno degli stessi.

Gli utenti che effettueranno una prenotazione agli sportelli, per tutto il periodo di durata della “zona rossa”, saranno quindi ricontattati telefonicamente da un funzionario dell’Istituto senza la necessità di recarsi in sede.