Enna: iniziative sul tema della legalità

Sessanta gradini per rinnovare la memoria, affinché i nostri concittadini allontanino da loro ogni forma di illegalità, ma anche uno sprone a non abbassare mai la testa. È l’iniziativa dell’associazione “Il Solco”, in occasione del ricordo nel trentennale delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con il Presidio di Libera contro le mafie Enna, e con il supporto dell’Avis, la Uisp e la Spi Cgil di Enna.

Primo appuntamento con il torneo della legalità sabato presso il campo sportivo di Via Toscana a Enna bassa. Seguirà giovedì 22 Settembre dalle ore 16:30, presso la Piazzola di Via Ovidio a Pergusa, l’inaugurazione della “Scala della Legalità”, previste testimonianze e vari interventi istituzionali.

“Un iniziativa – ha dichiarato il presidente dell’associazione Salvatore Astorina – nata dal desiderio di rendere concreta e tangibile la memoria delle vittime della mafia, l’impegno sociale e civile dei cittadini e la speranza che deve essere coltivata ogni giorno. Una scalinata in ricordo del sacrificio di quelle persone che hanno lottato nella nostra terra, vittime nel contrasto alla mafia”.

“In questo tempo complesso che viviamo in cui la memoria sembra perdersi e con lei la nostra storia collettiva e individuale, è necessario rafforzare l’esercizio del ricordo – commenta la referente di Libera Enna Margherita Lazzara -. Bisogna mantenere viva la memoria ricucendo con la forza del cuore e della mente le storie, gli insegnamenti, le verità svelate e quelle ancora celate da un silenzio assordante, compiacente, colpevole e inaccettabile. Ed è per questo che nell’anno del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, e del quarantesimo anniversario della strage della Circonvallazione, noi continuiamo a realizzare percorsi di memoria confermando il nostro impegno sociale. Lo facciamo utilizzando il linguaggio dello sport e dell’arte, tessendo trame di solidarietà che rafforzano il senso di comunità, creando nuove sinergie che consolidano la nostra azione sociale di contrasto alla mafia, alla corruzione e alla cultura mafiosa”.