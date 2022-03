Enna: iniziative in favore della popolazione ucraina

Intesa tra l’Associazione Luciano Ong e il Gruppo Volontariato e Solidarietà per le adozioni internazionali per l’avviamento da subito di un centro comunale di raccolta a Enna di beni di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina ma anche di fondi per sostenere i profughi che stanno arrivando da quello stato.

Il centro di raccolta è stato istituito presso la sede dell’Associazione Luciano Lama in via Civiltà del Lavoro 17 a Enna Bassa e rimarrà aperto da lunedì a giovedì dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.

Il materiale attualmente richiesto per fare fronte alle necessità urgenti è il seguente: intimo, personale e collettivo (dentifrici, spazzolini, shampoo, saponi, disinfettanti, asciugamano, pannolini, calzini, biancheria intima, cibo per bambini e latte a lunga conservazione); vestiario non usato o in ottime condizioni purchè igienizzato; alimentari solo quelli a lunga conservazione (zucchero, scatolame ed altro).

Il materiale deve pervenire ben sistemato in apposite scatole, sigillato e pronto per essere spedito a destinazione e con la scritta del contenuto all’interno.

Inoltre è stato aperto un conto corrente dedicato per la raccolta fondi SOS Ucraina, IBAN IT69L0306904221100000001615.

Questi i recapiti per tutti coloro che volessero mettere in contatto ad avere ulteriori informazioni:

ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 – 336400471 mail asslama3@gmail.com