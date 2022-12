Enna: iniziativa di solidarietà promossa da Confartigianato, Ancos e Caritas

“Dona beni di necessità. A Natale aiuta chi è in difficoltà”: è questo lo slogan della raccolta di beneficenza attivata dalla Confartigianato Imprese Enna in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Piazza Armerina. L’associazione di categoria, insieme al suo ente del terzo settore, l’Ancos, ha deciso di rendersi promotrice di un’iniziativa votata alla solidarietà. Rendendo disponibili i propri uffici, siti a Enna in via G. Borremans 53/F, per il conferimento dei beni e mettendo a disposizione il proprio organico per la raccolta, la Confartigianato Imprese Enna spera che la comunità non rimanga indifferente e che si metta in moto per aiutare i più bisognosi. Cibo, giocattoli, medicinali, beni che potranno aiutare chi in questo momento versa in una condizione di difficoltà.

“Siamo certi che il riscontro sarà altissimo da parte della cittadinanza. In un momento di difficoltà come questo è d’obbligo che chiunque sia nelle possibilità di farlo, dia il proprio contributo – queste le parole del presidente provinciale Confartigianato Peter Barreca -. Abbiamo messo a disposizione la nostra struttura facendola divenire il punto di raccolta ove sarà possibile recarsi dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Avverrà poi, da parte nostra, la consegna di quanto pervenuto alla Caritas della Diocesi di Piazza Armerina che provvederà alla distribuzione. La speranza è che nessuno trascorra un Natale di privazione e che, per quanto possibile, anche solo per un attimo, si possa affievolire il peso di questo duro periodo”.

Il diacono della Caritas, il professor Cardaci, ha espresso il proprio pensiero sull’iniziativa: “Come ha ricordato il Santo Padre nel corso della V Giornata Mondiale dei poveri, citando il Vangelo di Marco, Gesù disse ‘I poveri li avete sempre con voi’. E sono proprio loro, i fratelli maggiormente bisognosi, ad essere al centro della pastorale diocesana. La collaborazione con la Confartigianato Enna e l’Ancos per dar vita a questa iniziativa è la perfetta esplicazione del nostro quotidiano operato”.